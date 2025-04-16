Заманили в лес: 14-летним подросткам объявили подозрение в жестоком убийстве в Ивано-Франковске
- Полиция раскрыла детали убийства 19-летнего парня в Ивано-Франковске. Подозрение в умышленном убийстве с особой жестокостью объявили двум 14-летним подросткам.
- Несовершеннолетние заманили парня в лес, нанесли ему ножевые ранения, ограбили и спрятали тело.
- Следствие продолжается, рассматривается роль третьего участника, 15-летнего несовершеннолетнего.
Полицейские раскрыли новые детали преступления с убийством 19-летнего парня в Ивано-Франковске. Подозреваемым в этом преступлении уже сообщили подозрения, до этого их задержали.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Ивано-Франковской области.
К теме В Ивано-Франковске из городского озера вытащили тело человека
Какие новые детали убийства 19-летнего парня на Прикарпатье
Правоохранители рассказали, что 16 апреля около 02:00 ночи обнаружили тело 19-летнего парня с признаками насильственной смерти. С места происшествия следователи изъяли вещественные доказательства, которые уже направили на экспертное исследование.
Полицейские за считанные минуты установили лиц, причастных к убийству 19-летнего юноши. Речь идет о двух 14-летних местных подростках.
Следователи выяснили, что несовершеннолетние, введя потерпевшего в заблуждение, умышленно заманили его в лесопарковую зону с целью совершить особо тяжкое преступление,
– говорится в сообщении.
Также было установлено, что несовершеннолетние нанесли телесные повреждения потерпевшему ножом во время спуска с Вовчинецких холмов. Затем эти лица завладели его личным имуществом, а тело спрятали в лесу.
Полиция задержала подозреваемых в убийстве 19-летнего парня и объявила 2 из них подозрение / Фото полиции Ивано-Франковской области
Полицейские задержали двух злоумышленников, которые могли совершить это преступление. Следователи инкриминируют несовершеннолетним умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц с особой жестокостью.
Сейчас правоохранители решают вопрос о процессуальном статусе третьего участника – 15-летнего несовершеннолетнего.
Досудебное расследование по делу еще продолжается. Следственные действия направлены на установление всех обстоятельств преступления и роли каждого из задержанных.