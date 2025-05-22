Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщения Биньямина Нетаньяху в соцсети Х.

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Что написал Нетаньяху об убийстве израильтян в США

В офисе Нетаньяху заявили, что премьер-министр возмущен ужасным антисемитским убийством двух сотрудников посольства Израиля в Вашингтоне. После инцидента глава израильского правительства поговорил с послом в США Ехиэлем Лейтером, который проинформировал его о деталях убийства.

Позже Беньямин Нетаньяху разговаривал с генеральным прокурором США Пэм Бонди. Американская чиновница подробно рассказала обо всем, что известно в настоящее время о личности убийцы и двух сотрудников посольства.

"Генеральный прокурор заявила премьер-министру, что она искренне сожалеет о том, что произошло, отметила, что президент США Дональд Трамп руководит расследованием преступления, и что США привлекут убийцу к ответственности", – говорится в заметке.

Израильский премьер-министр, в свою очередь, заявил, что сегодня все являются свидетелями ужасной цены антисемитизма и дикого подстрекательства против Государства Израиль.

Кровавая клевета против Израиля имеет цену крови и с ними нужно бороться всеми силами. Я скорблю вместе с семьями юной пары, чьи жизни были оборваны мгновенно ужасным антисемитским убийцей,

– написал Нетаньяху.

Он также поручил усилить безопасность в дипломатических миссиях Израиля по всему миру и для представителей государства.

К слову, убийство работников посольства Израиля в Вашингтоне произошло 21 мая вблизи Еврейского музея, когда там проводили мероприятие. Впоследствии выяснилось, что двумя погибшими израильтянами оказалась пара.