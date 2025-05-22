Нетаньяху отреагировал на убийство 2 работников израильского посольства в США
- Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил возмущение из-за антисемитского убийства двух сотрудников израильского посольства в США.
- Нетаньяху поручил усилить безопасность израильских дипломатических учреждений по всему миру.
- Генеральный прокурор США Пэм Бонди заверила, что США привлекут убийцу к ответственности, а президент Трамп руководит расследованием.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отреагировал на убийство двух работников посольства в Вашингтоне. В Тель-Авиве приказали усилить безопасность израильских дипучреждений по всему миру.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщения Биньямина Нетаньяху в соцсети Х.
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Что написал Нетаньяху об убийстве израильтян в США
В офисе Нетаньяху заявили, что премьер-министр возмущен ужасным антисемитским убийством двух сотрудников посольства Израиля в Вашингтоне. После инцидента глава израильского правительства поговорил с послом в США Ехиэлем Лейтером, который проинформировал его о деталях убийства.
Позже Беньямин Нетаньяху разговаривал с генеральным прокурором США Пэм Бонди. Американская чиновница подробно рассказала обо всем, что известно в настоящее время о личности убийцы и двух сотрудников посольства.
"Генеральный прокурор заявила премьер-министру, что она искренне сожалеет о том, что произошло, отметила, что президент США Дональд Трамп руководит расследованием преступления, и что США привлекут убийцу к ответственности", – говорится в заметке.
Израильский премьер-министр, в свою очередь, заявил, что сегодня все являются свидетелями ужасной цены антисемитизма и дикого подстрекательства против Государства Израиль.
Кровавая клевета против Израиля имеет цену крови и с ними нужно бороться всеми силами. Я скорблю вместе с семьями юной пары, чьи жизни были оборваны мгновенно ужасным антисемитским убийцей,
– написал Нетаньяху.
Он также поручил усилить безопасность в дипломатических миссиях Израиля по всему миру и для представителей государства.
К слову, убийство работников посольства Израиля в Вашингтоне произошло 21 мая вблизи Еврейского музея, когда там проводили мероприятие. Впоследствии выяснилось, что двумя погибшими израильтянами оказалась пара.