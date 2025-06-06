Место преступления подожгли: в Бельгии убили 46-летнюю мать и ее 6-летнюю дочь из Украины

В Бельгии в городе Хаасроде обнаружили тела 2 украинок: 46-летней матери и 6-летней дочери. У обеих жертв были ножевые ранения, а место преступления подожгли.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на VRT.

К теме В США нашли мертвым 6-летнего мальчика: мать "изгоняла из него демонов"

Что известно об убийстве украинок в Бельгии

По данным судебного дела, которое ведет лювенский суд, двойное убийство произошло утром 6 июня. Так, около 9:30 по местному времени пожарная служба получила вызов на пожар в доме священника на улице Милсестраат в Хаасроде, вблизи Ауд-Хеверле.

По прибытии было зафиксировано, что из окон квартиры на первом этаже шел сильный дым. Около 10:20 огонь был взят под контроль, но во время обыска квартиры пожарные обнаружили двух пострадавших: мать и дочь.

На момент прибытия женщина уже была мертва. Девушку реанимировали, но в конце концов она также умерла. На телах обоих пострадавших были ножевые ранения. Прокуратура Лювена начала расследование двойного убийства,

– пишут журналисты.

По предварительным выводам эксперта по пожарной экспертизе прокурора, возгорание в доме было устроено намеренно.

Известно, что погибшими была украинская семья, которая проживала в Бельгии уже 3 года. Отец погибшей девочки воюет на фронте в Украине, у женщины также есть 16-летний сын, который на момент пожара учился в школе. За ним сейчас ухаживают специальные службы.

Сейчас правоохранители изучают все данные преступления и ищут виновных в убийстве, чтобы привлечь их к ответственности.