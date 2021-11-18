Убийство 4-летней девочки на Днепропетровщине: новые детали жуткого преступления

В Синельниковском районе Днепропетровщины 16 ноября сообщили о гибели 4-летнего ребенка. Девочка умерла в результате жестокого избиения, в котором обвинили ее отца.

На следующий день после этого СМИ узнали детали этого жуткого события. Оказалось, что отец ребенка уже попадал в поле зрения правоохранителей.

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Отец сам вызвал скорую

Оказывается медиков к погибшей вызвал мужчина, подозреваемый в убийстве. К моменту прибытия скорой ребенок был мертв по меньшей мере несколько часов.

На теле были синяки разных размеров. Было трупное окоченение, поскольку смерть наступила не только что. Также была деформация левой ноги,

– сказал директор областного центра экстренной медицинской помощи Радий Шевченко.

Также он добавил, что девочка вообще не поднималась и отказывалась от еды в течение 3 дней. Об этом врачам рассказал ее отец.

К ним наведывались соцслужбы

Кроме погибшей Оли, в семье есть и другие дети – 2 шестилетних мальчика. В сельсовете журналистам сказали, что семья не состояла на учете как неблагополучная.

Однако также отметили, что в их дом все же наведывались представители соцслужб. Причиной тому было то, что семья жила бедно, а отец нигде не работал.

А вот данные правоохранителей намекают на то, что соцслужбы недосмотрели или что-то недоговаривают. Ведь 38-летнего мужчину привлекали к админответственности, обвинив в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. Какое именно тогда было нарушение – не разглашается.

В сельсовете мужчину "выгораживают"

В сельсовете сказали, что дети ходили в детский сад и не жаловались, что их кто-то бьет. Также там отметили, что отец девочки не признал свою вину, а мать заверила: не видела, чтобы мужчина избивал дочь.

Оля падала, может быть, но он ей ничего не делал. Он утверждал, что он ее не избивал и он ее не убивал. Что он помогал – проводил ей реанимационные мероприятия, искусственное дыхание, но это не помогло.

– сказала чиновник сельсовета.

При этом женщина ничего не говорила о том, что ребенок довольно долго пролежал мертвым. Почему она встала на его защиту, пока неизвестно. Однако это вряд ли поможет, ведь мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.

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