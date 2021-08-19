Убийство 6-летней Мирославы Третяк: прокуратура отрицает, что есть новый подозреваемый

Единственным подозреваемым в убийстве 6-летней девочки на Харьковщине остается ее 13-летний сосед. Ранее Богдан Ф. заявил, что к смерти Мирославы причастен взрослый мужчина.

Спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко заверил, что кроме подростка других подозреваемых в деле нет. Сейчас Богдан находится в распределителе, куда его доставили на месяц.

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Продолжается экспертиза

По словам Чубенко, суд может еще продлить этот срок. Также до сих пор продолжается экспертиза, которая должна дать ответ на вопрос – была ли изнасилована жертва убийства.

Адвокат подозреваемого Владимир Коротун от комментариев воздерживается. Не разглашать информацию его попросили родственники парня. Однако ранее защитник подал жалобу на содержание подозреваемого в распределителе.

Что говорил Богдан Ф. о другом подозреваемом? Аудиозапись со словами парня обнародовала его сестра. Подросток говорит, что, мол, жаловался на девочку другому взрослому мужчине. Тот вроде бы предложил привести ее в старую пекарню и разобраться с ней.

Коротко об убийстве Мирославы Третяк: