Убийство 6-летней Мирославы Третьяк: полиция установила преступника

В Харьковской области полиция установила причастного к смерти 6-летней девочки. Мирослава Третьяк пропала 28 июля в Старом Салтове. Правоохранители говорят, что вероятным убийцей является 13-летний местный житель.

Ребенок пошел гулять 28 июля и не вернулся. Мать рассказала, что Мирослава самовольно вышла из двора дома с 13-летним соседским парнем. Уже после этого она не вернулась.

Ранее Девочку, которую разыскивали в Харьковской области, нашли мертвой

Девочка вышла из двора с соседским парнем

На розыск Мирославы отправились и правоохранители, и волонтеры. Тело девочки нашли около 23:50 в заброшенном здании в этом же поселке.

На место ужасных событий выехали криминалисты, судебно-медицинские эксперты и кинологи. Злоумышленника удалось найти за считанные часы.

Возбудили уголовное производство по статье об умышленном убийстве

Парень, который вероятно совершил убийство, жил по соседству с матерью.

Правоохранители открыли уголовное производство по статье об умышленном убийстве. Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы.

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Есть нюанс: парень – несовершеннолетний, поэтому полиция сейчас готовит ходатайство в суд, чтобы провести его допрос и перевести в приемник-распределитель для детей.

СМИ пишут, что у парня была склонность к насилию

Между тем, в телеграм-канале "ТРУХА" сообщают, что у задержанного и раньше была склонность к неадекватным поступкам. В частности, говорится о живодерстве. Он вроде бы жестоко убил трех щенков.



СМИ пишут, что у парня была склонность к насилию / Фото "ТРУХА Харьков"