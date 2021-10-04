Речь идет о преступлении, которое случилось еще 28 июля в поселке городского типа Старый Салтов. Следователи считают виновным в его совершении 13-летнего местного жителя. Вскоре его могут за это наказать.
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Хотят отправить в спецшколу
Этот случай расследовали по статьям об умышленном убийстве и изнасиловании малолетнего лица. Однако, следует отметить, подозреваемый еще не достиг возраста уголовной ответственности.
Из-за этого его не могут посадить. Однако прокуроры просят суд применить принудительные меры воспитательного характера.
Парня могут направить в специальное учебно-воспитательное учреждение для детей и подростков. Сколько лет он там может провести, неизвестно.
Комментарий правоохранителей о расследовании этого преступления: смотрите видео Нацполиции
Что известно об убийстве Мирославы Третьяк
- Девочка пошла гулять и не вернулась.
- Когда ее мать об этом сообщила, сразу начались поиски.
- К ним привлекли волонтеров, кинологов и правоохранителей.
- Тело ребенка нашли в заброшенном здании бывшей пилорамы.
- На нем были признаки насильственной смерти, которую повлекли удары тупым предметом.
- Впоследствии задержали подозреваемого в убийстве – 13-летнего Богдана Ф. – соседа и друга девочки.
- Впоследствии подросток признался в совершении этого преступления.
- Ему избрали меру пресечения – пребывание в приемнике-распределителе для детей.
- Следует отметить, что за парнем до этого уже замечали жестокие действия. В частности, в 4 классе он убил 3 щенков.
- Эксперты провели экспертизы и установили, что парень "был в здравом уме".