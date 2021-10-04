Убийство 6-летней Мирославы Третьяк: завершили расследование и готовят наказание

4 октября 2021 , 12:14
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Прокуратура Харківщини

Харьковская прокуратура 4 октября направила в суд дело об изнасиловании 6-летней Мирославы Третьяк на Харьковщине. Незадолго до этого полностью завершили расследование.

Речь идет о преступлении, которое случилось еще 28 июля в поселке городского типа Старый Салтов. Следователи считают виновным в его совершении 13-летнего местного жителя. Вскоре его могут за это наказать.

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Хотят отправить в спецшколу

Этот случай расследовали по статьям об умышленном убийстве и изнасиловании малолетнего лица. Однако, следует отметить, подозреваемый еще не достиг возраста уголовной ответственности.

Из-за этого его не могут посадить. Однако прокуроры просят суд применить принудительные меры воспитательного характера.

Парня могут направить в специальное учебно-воспитательное учреждение для детей и подростков. Сколько лет он там может провести, неизвестно.

Комментарий правоохранителей о расследовании этого преступления: смотрите видео Нацполиции

Что известно об убийстве Мирославы Третьяк

  • Девочка пошла гулять и не вернулась.
  • Когда ее мать об этом сообщила, сразу начались поиски.
  • К ним привлекли волонтеров, кинологов и правоохранителей.
  • Тело ребенка нашли в заброшенном здании бывшей пилорамы.
  • На нем были признаки насильственной смерти, которую повлекли удары тупым предметом.
  • Впоследствии задержали подозреваемого в убийстве – 13-летнего Богдана Ф. – соседа и друга девочки.
  • Впоследствии подросток признался в совершении этого преступления.
  • Ему избрали меру пресечения – пребывание в приемнике-распределителе для детей.
  • Следует отметить, что за парнем до этого уже замечали жестокие действия. В частности, в 4 классе он убил 3 щенков.
  • Эксперты провели экспертизы и установили, что парень "был в здравом уме".
Автор: Олександр Марчак