Убийство 6-летней Мирославы Третьяк: завершили расследование и готовят наказание

Харьковская прокуратура 4 октября направила в суд дело об изнасиловании 6-летней Мирославы Третьяк на Харьковщине. Незадолго до этого полностью завершили расследование.

Речь идет о преступлении, которое случилось еще 28 июля в поселке городского типа Старый Салтов. Следователи считают виновным в его совершении 13-летнего местного жителя. Вскоре его могут за это наказать.

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Хотят отправить в спецшколу

Этот случай расследовали по статьям об умышленном убийстве и изнасиловании малолетнего лица. Однако, следует отметить, подозреваемый еще не достиг возраста уголовной ответственности.

Из-за этого его не могут посадить. Однако прокуроры просят суд применить принудительные меры воспитательного характера.

Парня могут направить в специальное учебно-воспитательное учреждение для детей и подростков. Сколько лет он там может провести, неизвестно.

Комментарий правоохранителей о расследовании этого преступления: смотрите видео Нацполиции

Что известно об убийстве Мирославы Третьяк