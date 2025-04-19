Подписали контракт с ВСУ: Убийцы активиста из Бахмута Артема Мирошниченко вышли на свободу

Судьи Полтавского районного суда хвалили условно-досрочное освобождение осужденных Николая Барабаша и Александра Барышко от отбывания наказания из-за того, что он начинает военную службу. Еще в феврале мужчины подписали контракт с ВСУ.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ответ Славянского горрайонного суда Донецкой области на запрос издания ZMINA.

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Суд освободил от наказания убийц активиста Артема Мирошниченко

29 ноября 2019 года двое несовершеннолетних парней напали на активиста и волонтера из Бахмута Артема Мирошниченко. Тогда следователи установили, что мотивом для покушения на его жизнь мог стать украинский язык. После нападения Мирошниченко более недели пробыл в больнице, где умер от полученных травм головы, не выйдя из комы.

Установлено, что фигурантами убийства были 16-летний Николай Барабаш и 17-летний Александр Барышко. Последний ранее имел судимость за грабеж. Тогда суд объявил ребятам приговор – от 7 до 10 лет заключения.

В феврале 2025 года Полтавский районный суд и Первомайский горрайонный суд Харьковской области удовлетворили представление исправительных колоний, в которых находились осужденные. Мужчины выразили желание подписать контракт с ВСУ и подали соответствующие заявления в колонии. Так они получили право выйти из тюрьмы досрочно. Однако за мужчинами все еще установлен административный надзор.

Ранее по приговору Славянского горрайонного суда Донецкой области нападавшие получили окончательные сроки заключения: Барабаша хотели лишить свободы сроком на восемь лет, а Барышко – на девять лет один месяц. Время, которое мужчины пробыли в СИЗО, им засчитали в срок пребывания за решеткой.

На одном из первых судов ребята уверяли, что напали на Артема Мирошниченко не из-за языка, а из-за желания проверить свои боевые навыки.

Интересно! Убитый активист Артем Мирошниченко с 2014 года помогал украинским военным на фронте в зоне АТО и поддерживал волонтерские инициативы в Донецкой области. Вся его семья принципиально говорила на украинском языке не только на официальных мероприятиях, но и в быту.

Может ли семья Мирошниченко подать апелляцию на решение суда

Адвокат семьи Артема Мирошниченко Александр Кадиевский рассказал Общественному, что жалобу на решения судов об условно-досрочном освобождении нападающих можно было подать в течение семи дней. Однако с момента решения прошло несколько месяцев.

Адвокат уверяет, что прокуратура должна была бы сразу сообщить родственникам активиста о решении судей, но этого не произошло.

У Николая Барабаша оставалось еще 2 года 9 месяцев заключения, а у Александра Барышко – 3 года 10 месяцев 26 дней.