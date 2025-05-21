Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "El País".

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Фото с места убийства

Убийство Портнова произошло около 9:15 утра, когда, по словам представителя Национального штаба полиции, поступил вызов на номер 091 о появлении на улице человека с огнестрельными ранениями. Он якобы вел своих детей в школу, когда его застрелили.

Портнов получил ранения, несовместимые с жизнью. Умер на месте.

Фото с места убийства / Денис Казанский

К слову, факт убийства подтвердили источники в Силах безопасности и обороны. СМИ сообщают, что было несколько выстрелов из огнестрельного оружия. В частности, 4 удара в область груди и еще 1 – в голову.