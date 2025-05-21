Расстрел Портнова под школой в Испании: свидетели рассказали подробности громкого убийства

Убийство Андрея Портнова в престижном районе Мадрида стало шоком для местных жителей и родителей. Бывшего чиновника расстреляли возле школы, куда он отводил своих детей, прямо на глазах у свидетелей.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на издание El Mundo. Очевидцы громкого убийства Андрея Портнова в пригороде Мадрида делятся жуткими деталями.

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Убийство Портнова возле школы в Мадриде

Пять выстрелов прозвучали, когда тот отводил детей в школу – на глазах у родителей и учеников.

Убийство Андрея Портнова стало шоком для жителей элитного района Позуэло-де-Аларкон. Как пишет испанское издание, все произошло у ворот престижной Американской школы, когда Портнов отводил своих дочерей 10 и 12 лет.

Свидетели рассказывают, что прозвучали по меньшей мере пять выстрелов – в голову, спину и шею. Его тело оставалось лежать возле дерева рядом с Mercedes, в нескольких метрах от входа в школу. В заведении сразу началась паника, но сами дети и учителя в момент стрельбы были уже в классах и безопасности.

В школе большой переполох, мы в шоке и пытаемся организовать реагирование,

– говорят работники.

Некоторые родители сразу приехали и забрали детей домой.

Очевидцы добавляют, что район мгновенно окружили десятки полицейских, работали криминалисты, использовали беспилотники и вертолеты. Правоохранители ищут следы нападавшего, а полиция не исключает версию политического убийства. Тело Портнова забрали только через пять часов после трагедии.