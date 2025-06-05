Убийство и изнасилование девочки в доме культуры в Черкасской области: суд вынес приговор преступнику

В Черкасской области суд признал виновным мужчину, который изнасиловал и лишил жизни 10-летнюю девочку. Ему назначено наказание в виде приговора к пожизненному заключению.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

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Суд назначил наказание насильнику

Речь идет об убийстве Анны Лозовой из города Шпола Звенигородского района. В июне 2024 года девочку изнасиловали и задушили. Позже ее нашли мертвой в бывшем доме культуры. Накануне она вышла из дома и не вернулась. Тогда злоумышленника задержали и сообщили о подозрении.

Как указано в сообщении, задержанный – руководитель любительского ансамбля из Черкасской области. Сейчас он признан виновным в изнасиловании и убийстве малолетней девочки. Кроме того, по данным следствия, на различных устройствах он хранил графические файлы детской порнографии без цели сбыта или распространения.

Ему назначено наказание – пожизненное лишение свободы,

– говорится в сообщении.

До вынесения приговора мужчина находился под стражей. Обидчик не признал своей вины в совершенных преступлениях.

Напомним, на Киевщине 50-летний мужчина совершил действия сексуального характера к 13-летней дочери своей сожительницы. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.