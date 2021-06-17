Подростков ромов осудили за убийство бездомного в Одесской области: как их накажут

В Одесской области состоялся суд над двумя ромскими подростками 12 и 13 лет. Их признали виновными в убийстве бездомного в городе Измаил. Поскольку они еще малолетние лица, то не достигли возраста, с которого наступает уголовная ответственность.
И хоть в тюрьму отправить убийц не смогли, их все же ждет наказание. Об этом стало известно 16 июня.
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Как накажут убийц
Подростков признали виновными в нарушении статьи Уголовного кодекса. Их судили за умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего.
Ребят направили в специальное учебно-воспитательное учреждение для детей и подростков.
Там они проведут 2 года. Это самое жесткое наказание, которое было возможно.
Такое решение приняли аргументированно. В прокуратуре сообщили, что подростки вышли из-под контроля родителей, негативно характеризуются и не поддаются воспитательному воздействию.
В каком суде проходило заседание не сообщили. Также неизвестно, понесут ли какую-то ответственность их родители.
Кратко об этом убийстве
- Подростки избили бездомного 27 марта.
- Они это сделали, потому что мужчина не согласился выпрашивать для них булочки.
- Дети били потерпевшего ногами и палками, а затем раздели находящегося без сознания мужчину.
- Как следствие, бездомный умер.
- Вскоре злоумышленников задержали.
- Убитый оказался очень известным в городе и у него даже был свой инстаграм.
- В сети начали распространяться призывы к этническим погромам в Измаиле.
- Поэтому в горсовете состоялось заседание с членами ромской общины и полиции.