Подростков ромов осудили за убийство бездомного в Одесской области: как их накажут

17 июня 2021 , 17:44
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Источник:

прокуратура Одесской области

В Одесской области состоялся суд над двумя ромскими подростками 12 и 13 лет. Их признали виновными в убийстве бездомного в городе Измаил. Поскольку они еще малолетние лица, то не достигли возраста, с которого наступает уголовная ответственность.

И хоть в тюрьму отправить убийц не смогли, их все же ждет наказание. Об этом стало известно 16 июня.

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Как накажут убийц

Подростков признали виновными в нарушении статьи Уголовного кодекса. Их судили за умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего.

Ребят направили в специальное учебно-воспитательное учреждение для детей и подростков.
Там они проведут 2 года. Это самое жесткое наказание, которое было возможно.

Такое решение приняли аргументированно. В прокуратуре сообщили, что подростки вышли из-под контроля родителей, негативно характеризуются и не поддаются воспитательному воздействию.

В каком суде проходило заседание не сообщили. Также неизвестно, понесут ли какую-то ответственность их родители.

Кратко об этом убийстве

  • Подростки избили бездомного 27 марта.
  • Они это сделали, потому что мужчина не согласился выпрашивать для них булочки.
  • Дети били потерпевшего ногами и палками, а затем раздели находящегося без сознания мужчину.
  • Как следствие, бездомный умер.
  • Вскоре злоумышленников задержали.
  • Убитый оказался очень известным в городе и у него даже был свой инстаграм.
  • В сети начали распространяться призывы к этническим погромам в Измаиле.
  • Поэтому в горсовете состоялось заседание с членами ромской общины и полиции.
Автор: Олександр Марчак