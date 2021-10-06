Руководитель областной прокуратуры Александр Воронин и начальник Нацполиции области Михаил Куратченко во время совместного брифинга 6 октября сообщили, на каком этапе сейчас находится расследование.

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Расследование продолжается

В уголовном производстве провели ряд следственных и процессуальных действий, в частности:

  • судебные экспертизы;
  • обзоры места происшествия;
  • обыски;
  • отработка более 300 камер видеонаблюдения, расположенных по месту совершения уголовного преступления, по маршруту движения потерпевшего, автомобиля, который использовался преступниками, и возможного маршрута передвижения фигурантов преступления.

Кроме этого, показали фрагменты видеозаписей с камер наблюдения возле места преступления и других мест. Также обратились с просьбой информировать полицию о любых данных относительно авто и лиц, изображенных в материале.

Правоохранители рассказали подробности расследования убийства бизнесмена в Черкассах / Фото пресс-службы Черкасской областной прокуратуры

Убийство бизнесмена в Черкассах: коротко

  • В центре Черкасс 22 сентября на улице Байды Вишневецкого неизвестный стрелял в Михаила Козлова. Медики не смогли спасти бизнесмена.
  • По данным СМИ, убитый мог быть причастным к криминалу. Предварительно, он был соучредителем общественного объединения "Организованная защита граждан" и охранной компании "Сталь".
  • Вероятно, связанные с организациями Козлова мужчины организовывали пикет прокуратуры Черкасс и участвовали в разборках за базу учителей.