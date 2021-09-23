Предварительно известно, что неизвестный прямо посреди кафе убил бизнесмена. Скорая помощь не смогла спасти мужчину.

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В сети появилось видео с камер наблюдения, на которых виден момент убийства

На кадрах видно, как мужчина выбегает из-за угла в кафе. Далее он угрожает оружием мужчинам, которые стоят у входа.

После чего забегает в заведение и на глазах посетителей и персонала расстреливает мужчину. Вероятно, бизнесмена Михаила Козлова.

Неизвестный мужчина расстрелял предпринимателя посреди кафе в Черкассах: смотрите видео

Дальше – быстро выбегает из кафе. Преступник был одет в черную одежду, кепку и балаклаву.

Обратите внимание! 22 сентября Козлов в кафе пил кофе с компанией спортсменов. В это время в помещение кафе вошли двое мужчин. Они открыли огонь из автоматов. Помимо Козлова, ранения получили и другие спортсмены из компании предпринимателя.

Убийство предпринимателя в Черкассах: что известно