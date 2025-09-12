ФБР опубликовало новое видео с предполагаемым убийцей Чарли Кирка
- ФБР опубликовало видео с подозреваемым в убийстве Чарли Кирка, который прыгает с крыши здания после нападения.
- Подозреваемый оставил винтовку и патроны рядом с университетом, а власти предлагают вознаграждение до 100 000 долларов за информацию об инциденте.
ФБР опубликовало видеозапись побега вероятного подозреваемого в убийстве американского консервативного активиста Чарли Кирка. Подозреваемый прыгает с крыши здания после стрельбы.
Подозреваемый быстро скрылся с места происшествия. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.
Смотрите также Что на самом деле может крыться за убийством Чарли Кирка
Какие новые подробности появились о подозреваемом в убийстве Чарли Кирка?
На кадрах видно, как человек после стрельбы прыгает с крыши здания. По данным бюро, подозреваемый поднялся на крышу около 12:00 по местному времени, после чего совершил нападение на Кирка и убежал.
Кадры с подозреваемым в убийстве Кирка: смотрите видео
Подозреваемый оставил винтовку и патроны в лесной зоне рядом с университетом. На крыше правоохранители обнаружили отпечатки обуви, предплечий и ладони. Власти заявили, что стрелок, похоже, был студенческого возраста и смог слиться с кампусом, прежде чем подняться на огневую позицию на крыше.
Оружие было передано лаборатории для анализа ДНК и отпечатков пальцев.
ФБР обращается ко всем, кто может иметь информацию об этом инциденте, с просьбой сообщить ведомство. Агентство также предложило вознаграждение до 100 000 долларов за информацию, касающуюся убийства.
Что известно об убийстве Чарли Кирка?
Блогер и трампист Чарли Кирк участвовал в дебатах в Университете Юты. В момент, когда он озвучивал призывы против насилия, в него выстрелили из здания рядом.
Охрана забрала его в больницу, где ему сделали операцию, однако там он умер. Смерть официально подтвердили чиновники США, в частности президент Дональд Трамп.
ФБР нашло винтовку, из которой застрелили Чарли Кирка: это была мощная винтовка с болтовым затвором, найдена в лесистой местности.