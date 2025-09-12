ФБР опубликовало видеозапись побега вероятного подозреваемого в убийстве американского консервативного активиста Чарли Кирка. Подозреваемый прыгает с крыши здания после стрельбы.

Подозреваемый быстро скрылся с места происшествия. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Смотрите также Что на самом деле может крыться за убийством Чарли Кирка

Какие новые подробности появились о подозреваемом в убийстве Чарли Кирка?

На кадрах видно, как человек после стрельбы прыгает с крыши здания. По данным бюро, подозреваемый поднялся на крышу около 12:00 по местному времени, после чего совершил нападение на Кирка и убежал.

Кадры с подозреваемым в убийстве Кирка: смотрите видео

Подозреваемый оставил винтовку и патроны в лесной зоне рядом с университетом. На крыше правоохранители обнаружили отпечатки обуви, предплечий и ладони. Власти заявили, что стрелок, похоже, был студенческого возраста и смог слиться с кампусом, прежде чем подняться на огневую позицию на крыше.

Оружие было передано лаборатории для анализа ДНК и отпечатков пальцев.

ФБР обращается ко всем, кто может иметь информацию об этом инциденте, с просьбой сообщить ведомство. Агентство также предложило вознаграждение до 100 000 долларов за информацию, касающуюся убийства.

Что известно об убийстве Чарли Кирка?