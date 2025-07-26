Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на полицию Черновицкой области.
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Детали убийства двух женщин
По данным полиции, жестокое двойное убийство произошло в квартире на одной из улиц в Черновцах. На место выехали правоохранители и следователи. Жертвами убийства стали черновчанки в возрасте 46 и 50 лет.
Как сообщили правоохранители, во время осмотра места преступления были обнаружены многочисленные следы насильственной смерти на телах женщин.
Для установления окончательной причины смерти их (тела жертв – 24 Канал) направлено на судебно-медицинскую экспертизу. С места происшествия изъят ряд вещественных доказательств,
– говорится в заявлении.
По предварительной версии, конфликт возник во время совместного употребления алкоголя. Правоохранители оперативно установили личность, вероятно причастную к преступлению. Ею оказалась 53-летняя местная жительница.
Сейчас женщина задержана, с ней проводят следственные действия. Начато уголовное производство по статье "Умышленное убийство" УКУ. Решается вопрос о сообщение ей о подозрении и избрании меры пресечения. Задержанной может грозить до 15 лет лишения свободы.
Напомним, 23 июля вечером 17-летняя девушка отправилась на прогулку и исчезла. Во время масштабных поисков ее тело с признаками насильственной смерти было найдено в лесополосе. Вскоре полицейские установили, что к преступлению причастен 28-летний житель Киева.