Нанес 27 ударов ножом: убийце львовской студентки Дарьи Косенок объявили суровый приговор

Во Львове состоялось заседание по убийству 19-летней Дарьи Косенок. В преступлении обвиняют 22-летнего Нестора Литвинчука. Адвокат рассказал, как он отреагировал на приговор.

Лычаковский районный суд Львова вынес приговор Нестору Литвинчуку. Заседание прошло в понедельник, 19 июня.

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Какое наказание получил Литвинчук

Судьи присудили Литвинчуку пожизненное лишение свободы за убийство Дарьи Косенок. Также он должен оплатить семье 861 тысячу гривен морального ущерба.

Приговор еще не вступил в законную силу. Поэтому его можно оспорить с помощью апелляции.

Напомним, ужасное убийство произошло в 2021 году. Нестор и Дарья встречались, но потом студентка разорвала отношения. По версии следствия, два года назад молодой человек арендовал квартиру во Львове по улице Лычаковской и пригласил туда свою бывшую девушку. Там Литвинчук напал с ножом на студентку. Он нанес жертве 27 ударов.

Убийство Дарьи Косенок готовилось заранее

На судебном заседании Нестор Литвинчук признался, что готовился к этому преступлению. Об этом рассказал юрист Игорь Акер, представлявший в суде пострадавшего отца студентки. По его словам, подсудимый принес на ту квартиру нож.

Из поисковой базы его телефона было видно, что он искал, как совершить убийство, которое за это предусмотрено наказание, как избежать ответственности. Все было предварительно спланировано, и он это подтвердил в судебном заседании,

– сказал правозащитник.

Реакция убийцы на приговор

В ходе следствия Литвинчук не признавал свою вину. Однако в суде он изменил мнение. Нестор читал по бумажке. Он заявил, что признает вину и искренне раскаивается.

Следует отметить, что его адвокаты пытались смягчить наказание и просили переквалифицировать статью обвинения. Защитники утверждали, что 27 ножевых ранений, которые Нестор нанес своей бывшей возлюбленной, не являются свидетельством особой жестокости.

Игорь Акер назвал поведение Литвинчука в суде циничным. Как отметил правозащитник, по виду подсудимого не было видно, что он сожалеет. По его мнению, Нестор заявил об искреннем раскаянии, потому что хотел таким образом избежать наивысшей меры наказания.

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