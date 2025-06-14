Им оказался 57-летний Вэнс Боелтер. Об этом сообщает CNN, передает 24 Канал.

Смотрите также Подросток-украинец, который убил маму и сестру в Бельгии, назвал мотив: у следствия – сомнения

Что известно о подозреваемом

Одетый в полицейскую форму стрелок имел список имен законодателей и других должностных лиц. Сенатор штата Джон Хоффман с женой получили ранения, а депутат Палаты представителей штата Мелисса Гортман вместе с мужем – погибли.

По данным CNN, подозреваемый Вэнс Боелтер работал на охранную компанию Praetorian Guard Security Services, которая рекламировала автопарк "полицейских автомобилей". Интересно, что фирма была зарегистрирована по домашнему адресу мужчины, а ее руководителем указана женщина, которая, вероятно, является его женой.

В начале 2000-х годов Боелтер зарегистрировался как республиканец. Однако в документе о его назначении в 2019 году в совет по вопросам развития указано, что мужчина не имеет "никаких партийных предпочтений".

Поиск в базе уголовных дел Миннесоты не обнаружил никаких дел против Боелтера, кроме нескольких обвинений в нарушении правил дорожного движения. Посты в социальных сетях указывают на то, что у него есть несколько детей.

Он (Вэнс Боелтер – 24 Канал) не был полным ненависти человеком. Но нуждался в помощи,

– рассказал журналистам давний друг, 59-летний Дэвид Карлсон.

Он убеждает – подозреваемый был консерватором, который голосовал за Дональда Трампа и был категорически против права на аборт. Кроме того, Боелтер якобы никогда не упоминал о проблемах с его жертвами.

Сейчас полиция разыскивает стрелка. Его имущество обыскали, к операции привлекли более 75 человек.

Напомним, недавно в Колумбии совершили нападение на сенатора Мигеля Урибе, потенциального кандидата в президенты. Полиция уже задержала подозреваемого – 15-летнего подростка, который имел пистолет Glock.