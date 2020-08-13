Бывшая девушка парня, убившего 12-летнюю школьницу в Киевской области, рассказала, что сама едва не стала его жертвой. Парень домогался и ее, но та сумела убежать. В то же время все, кто знают парня, отзываются о нем положительно.

Девушка призналась, что подозреваемый лез к ней целоваться, но она оттолкнула его. По ее словам, парень был нетрезв и не контролировал себя, передает ТСН.

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Спасибо, что на месте этой девушки была не я. Хорошо, что я тогда сбежала. Ненавижу тебя,

– написала бывшая подозреваемого.

Девушка отметила, что это произошло полтора года назад.

Что известно о подозреваемом в убийстве 12-летней школьницы

В этом году парень закончил 9 класс, забрал документы и поступил в колледж. Убитая София училась вместе с ним в школе. В заведении рассказали, что они хорошо дружили.

Он был совершенно бесконфликтным ребенком, никогда не дрался. Он участвовал в художественной самодеятельности, в театральном кружке. Он дружил с девушками, был внимателен, всегда с улыбкой,

– рассказали в школе.

Парень переехал с мамой в Яготин из столицы 5 лет назад. Здесь они жили вместе с бабушкой. Соседи о парне тоже отзываются хорошо.

Местные жители рассказали, что в парке и на стадионе часто собирается молодежь и распивает слабоалкогольные напитки. По словам очевидцев, парень с девушкой, вероятно, пили алкоголь и в тот вечер. Правда, товарищ подозреваемого, который после полуночи подвозил его домой, ничего странного не заметил и запаха алкоголя не слышал.

Убийство 12-летней девочки в Киевской области: коротко