Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на прокуратуру Сумской области.

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Какое наказание грозит вероятному убийце?

На Сумщине 23 июля исчезла 17-летняя девушка. Она не вернулась домой с прогулки, поэтому на ее поиски отправились полицейские. После принятых мер правоохранители нашли ребенка в поселке Николаевка, однако она, к сожалению, была мертва. Обстоятельства гибели девушки устанавливаются. На месте были найдены вещественные доказательства: одежда, телефоны, биологические образцы и другие материалы.

На следующий день полицейские задержали жителя Киева, который, вероятно, причастен к убийству девушки. Его оперативно задержали. Предварительно, мужчина пригласил несовершеннолетнюю на прогулку, а затем убил, пытаясь изнасиловать ее. Мужчине объявили о подозрении в умышленном убийстве.

В субботу, 26 июля, подозреваемому киевлянину избрали меру пресечения в суде. Следователь подал ходатайство о содержании вероятного преступника под стражей 60 суток без права внесения залога. Такое предложение поддержал руководитель Сумской областной прокуратуры Александр Панченко.

За свои действия подозреваемый может получить наказание в виде 10 – 15 лет заключения. Продолжается досудебное расследование.