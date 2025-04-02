В частности, на заседании заслушали тайного свидетеля, а также рассмотрели результаты портретной экспертизы фото юноши на скамейке. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Говорит Большой Львов".

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Что подтвердила экспертиза

На фото очевидца – парень в очках и панаме, сидящий на скамейке во дворе Ирины Фарион. По словам прокурора, портретная экспертиза подтвердила, что это – обвиняемый Зинченко.

Кроме того, появились скриншоты переписки подозреваемого, где тот заказывал себе белые очки, в которых был на вышеупомянутых фотографиях. Их предоставил свидетель, отправивший аксессуар обвиняемому.

В суде представили результаты экспертизы: смотрите видео