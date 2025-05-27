Также на заседании сравнивают, во что был одет подозреваемый и убийца общественного деятеля. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на львовское медиа "Большой Львов".

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Накануне убийства Зинченко приехал во Львов

Дочь Ирины Фарион София требует от судьи прозрачности и открытого пересмотра дела об убийстве языковеда. Так на заседании должны рассмотреть видео и вспомнить события накануне убийства Фарион.

Так на суде, в частности, рассматривали суде во что был одет Вячеслав Зинченко. Адвокаты тем временем изучали, есть ли в протоколах дела несоответствия, но по данным журналистов, в документах все факты сошлись.

Также адвокаты Зинченко считают, что "флешка", на которой записаны маршруты передвижения подозреваемого, являются сфабрикованными. Видео на обозрение судьи подали на другом носителе с нарезанными фрагментами

Создается впечатление, что сторона обвинения просто создает видимость виновности подзащитного,

– комментируют адвокаты.

Удалось установить, что Вячеслав Зинченко приехал во Львов за 10 дней до убийства – 9 июля. Выйдя с вокзала, он пошел к остановке. Он направлялся в сторону улицы Черновола, где нашел арендованную квартиру. Во время просмотра видео Зинченко сидел заключенный и только улыбался.

Камеры зафиксировали, как Зинченко приехал во Львов: видео

Зинченко за 10 дней до убийства снял квартиру во Львове: смотрите видео

Зинченко заметили во Львове: видео



Адвокат отметил, что человек на видео – предположительно Вячеслав Зинченко – одет не так, как убийца. Между тем, расследование дела продолжается как и устанавливается виновность или невиновность Зинченко.

Напомним, в Ирину Фарион стреляли 19 июля 2024 года в одном из дворов Львова. Рассматриваются разные мотивы преступления. Языковед умерла вечером того же дня в больнице. Пока единственным подозреваемым является 18-летний Вячеслав Зинченко, которого могли нанять для убийства.