Что известно о жестком убийстве федерального судьи в России?

Об инциденте в Камышине Волгоградской области российские журналисты сообщили вечером 14 августа. По предварительным данным, убитым оказался федеральный судья Василий Ветлугин.

Очевидцы рассказали, что судью подстерегли вблизи здания суда, а затем расстреляли из "Сайги", отрезали половой орган, вложили его жертве в рот, и вонзили нож в глаз.

Впоследствии правоохранители рассказали, что убийцей федерального судьи в Камышине предварительно оказался местный военный, который приехал в отпуск домой. Предварительно, "герой" так называемой "СВО" приревновал свою жену после чего и решил с такой жестокостью расправиться с Ветлугиным.

Далее в российской полиции сообщили, что подозреваемого в убийстве задержали и он находится на допросе.

По данным российских СМИ, речь идет о Сергее К-ве. Он – частный предприниматель, занимается пассажирскими перевозками. Источники пропагандистских изданий, утверждают, что подозреваемый в убийстве судьи – бывший участник так называемой "военной операции", которая на самом деле является войной против Украины.

Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по двум статьям: убийство с особой жестокостью и незаконное хранение огнестрельного оружия. По сообщению российских СМИ, подозреваемый скрылся с места происшествия через кусты, перебежав дорогу, а само убийство произошло под камерами наблюдения возле охранного предприятия "Контроль". По версии некоторых телеграм-каналов, злоумышленник якобы сам сдался полиции, не пытаясь убежать.