Убийство Ганула квалифицировано как умышленное убийство, совершенное по заказу, - полиция

В пятницу, 14 марта, в Одессе застрелили активиста Демьяна Ганула. Правоохранители открыли уголовное производство по факту убийства общественного деятеля.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.

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Расследование убийства Демьяна Ганула в Одессе

Правоохранители отмечают, что событие квалифицировано как умышленное убийство, совершенное по заказу.

Убийство 31-летнего Демьяна Ганула произошло утром в центре Одессы. Неизвестный выстрелил в активиста, после чего скрылся. Пострадавший погиб на месте.

Следователи, криминалисты, оперативники продолжают работать на месте происшествия. Принимаются меры по задержанию злоумышленника.

Глава МВД Игорь Клименко подтвердил, что погибшим был именно общественный деятель Демьян Ганул. Он заявил, что возьмет расследование преступления под личный контроль. Центральным аппаратом Нацполиции сформирована следственно-оперативная группа из лучших работников, она уже отправилась в Одессу. Также в город Одесса направлено полк Национальной полиции.

Водночас Клименко наголосив, що інформація про те, що стрілець був одягнутий у військову форму НЕ відповідає дійсності.