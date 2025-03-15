Глава Нацполиции Украины Иван Выговский во время пресс-конференции в Одессе прокомментировал эти запросы активиста по охране. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильное.

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Подозреваемый по делу об угрозах находится под стражей

В июле 2024 года личные данные семьи Ганула слили в сеть.

Мужчина получал много угроз. А за нападение на него на российских информационных ресурсах обещали "вознаграждение" до 10 тысяч долларов.

"Началась целая психологическая атака на мою семью", – писал активист.

Поэтому он обращался в полицию и писал соответствующие заявления, чтобы иметь возможность защитить себя и родных.

Эту информацию прокомментировали в полиции.

Иван Выговский подтвердил, что Ганул обращался в СБУ с запросом по охране. Однако, по словам начальника Нацполиции, подозреваемый по тому делу был задержан и сейчас находится под стражей.

После этого с любыми просьбами о защите убитый активист Ганул не обращался.