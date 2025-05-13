В мексиканском штате Веракрус во время предвыборной кампании застрелили кандидата на должность мэра Текистепека Есению Лару Гутьеррес. В результате нападения погибли еще три человека, еще трое – получили ранения.

Сообщается, что нападение произошло вечером 11 мая в городе Текистепек во время публичного мероприятия, который транслировался в прямом эфире на Facebook.

На видео зафиксировано, как кандидат от правящей партии "Морена" здоровается с местными жителями и идет по улице в сопровождении сторонников. Толпа скандирует лозунги, когда неожиданно раздается около 20 выстрелов.

По данным Генеральной прокуратуры штата Веракрус, в результате нападения погибли четыре человека, в том числе и Гутьеррес. Еще три человека получили ранения.