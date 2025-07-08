В Харькове трое юношей до смерти избили мужчину

В Харькове правоохранители разоблачили трех парней, причастных к жестокому избиению мужчины, которое завершилось его смертью. Трагедия произошла после пьянки в гаражном кооперативе. Среди задержанных двое несовершеннолетних.

Тело 25-летнего мужчины с признаками насильственной смерти обнаружили утром 6 июля в Салтовском районе Харькова. По данным экспертов, смерть наступила от многочисленных травм и переломов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Харьковской области.

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Конфликт возник после употребления алкоголя

По предварительным данным, вечером накануне трагедии трое юношей и погибший мужчина распивали алкоголь за гаражами. В определенный момент между ними вспыхнул конфликт, который быстро перерос в драку.

Пострадавший получил серию ударов по голове и туловищу, что оказались смертельными. Мужчина скончался на месте от тяжких телесных повреждений.

Подозреваемыми оказались двое 16-летних подростков и 18-летний юноша. Следователи уже объявили им о подозрении по статье об умышленном тяжком телесном повреждении, повлекшее смерть потерпевшего. Парням грозит до 10 лет лишения свободы. Сейчас следствие продолжается, правоохранители устанавливают все обстоятельства преступления.

Напомним, 7 июля в Кропивницком полиция нашла трех юношей, которые могли быть причастны к стрельбе по окнам детсада, среди них двое подростков 16 и 17 лет и 19-летний житель города. В квартире задержанного 19-летнего нашли три пневматических пистолета и наркотики на сумму более 500 тысяч гривен, ему инкриминируют незаконное хранение и распространение наркотиков. Следователи также возбудили дело по статье о хулиганстве, которая предусматривает лишение свободы от трех до семи лет.