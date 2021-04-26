На Соборной площади Днепра в субботу, 23 апреля, убили гражданина Азербайджана Анара Мамедова. Сейчас вероятным убийцей считают иностранца. Его уже начали разыскивать.

В полиции Днепропетровщины в комментарии 24 каналу рассказали, что подозревают гражданина другого государства. Мужчину 1993 года уже объявили в розыск.

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Что пишут СМИ

Киллером оказался гражданин Азербайджанской Республики Юсиф. Где он сейчас – неизвестно. Но в ходе следствия задержали трех других иностранцев. Об этом сообщают Vesti.



Подозреваемый в убийстве Анара Мамедова / Фото "Сегодня"

Задержали граждан Азербайджана – Бабаева, Салимова и Мамедова. Все они родились с 1978 по 1989 год. Поверхностный осмотр провели не только у задержанных, но и водителя автомобиля BMW, где они находились.

У них изъяли стартовый пистолет иностранного производства, переделанный для стрельбы резиновыми пулями, самодельный пистолет, корпус гранаты Ф-1, а также 30 патронов к разному оружию. Мужчины находятся в Украине на законно

По факту изъятия оружия и боеприпасов полицейские открыли четыре уголовных производства по статье о незаконном обращении с оружием. Теперь подозреваемым грозит от 3 до 7 лет тюрьмы.

Что известно об этом убийстве

Стрельба случилась примерно в 14: 40 возле ресторана "Артист".

Пострадавший побежал из авто к трамвайному пути. Там он остановился, взялся руками за сердце и упал.

После этого подбежал нападавший, выстрелил снова и убежал.

В результате инцидента 42-летний Анар Мамедов погиб в карете скорой помощи.

С ним в машине был ребенок, который не пострадал.

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Обратите внимание! В Печерском районе Киева 21 апреля стреляли в работников "Киевавтодора". Мужчина начал спор с ремонтниками, а затем открыл огонь из пистолета. Впоследствии в столице объявили план-перехват "Сирена" и задержали подозреваемого.