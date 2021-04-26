Расстрел мужчины в Днепре: полиция рассказала о киллере – фото
На Соборной площади Днепра в субботу, 23 апреля, убили гражданина Азербайджана Анара Мамедова. Сейчас вероятным убийцей считают иностранца. Его уже начали разыскивать.
Источник:24 канал
В полиции Днепропетровщины в комментарии 24 каналу рассказали, что подозревают гражданина другого государства. Мужчину 1993 года уже объявили в розыск.
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Что пишут СМИ
Киллером оказался гражданин Азербайджанской Республики Юсиф. Где он сейчас – неизвестно. Но в ходе следствия задержали трех других иностранцев. Об этом сообщают Vesti.
Подозреваемый в убийстве Анара Мамедова / Фото "Сегодня"
Задержали граждан Азербайджана – Бабаева, Салимова и Мамедова. Все они родились с 1978 по 1989 год. Поверхностный осмотр провели не только у задержанных, но и водителя автомобиля BMW, где они находились.
У них изъяли стартовый пистолет иностранного производства, переделанный для стрельбы резиновыми пулями, самодельный пистолет, корпус гранаты Ф-1, а также 30 патронов к разному оружию. Мужчины находятся в Украине на законно
По факту изъятия оружия и боеприпасов полицейские открыли четыре уголовных производства по статье о незаконном обращении с оружием. Теперь подозреваемым грозит от 3 до 7 лет тюрьмы.
Что известно об этом убийстве
- Стрельба случилась примерно в 14: 40 возле ресторана "Артист".
- Пострадавший побежал из авто к трамвайному пути. Там он остановился, взялся руками за сердце и упал.
- После этого подбежал нападавший, выстрелил снова и убежал.
- В результате инцидента 42-летний Анар Мамедов погиб в карете скорой помощи.
- С ним в машине был ребенок, который не пострадал.
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