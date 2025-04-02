Убийцей оказался 54-летний житель города, который был знаком с убитым. Он совершил преступление, вероятно, из-за невозврата долга. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Офис Генерпального прокурора.
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Убийство экс-заместителя мэра Каменского: вероятного преступника задержали на Львовщине
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Утром 28 марта мужчина пришел в дом бывшего заместителя мэра города Каменское. Он совершил не менее 10 выстрелов из огнестрельного оружия в потерпевшего, в результате чего экс-чиновник скончался.