Он обещал опубликовать 80 тысяч страниц материалов в неотредактированном виде. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт архива, где можно ознакомиться с записями.

Смотрите также Кто убил Кеннеди? Для чего Трамп рассекречивает архивы главной загадки XX века в Америке

Сколько документов обнародовали

В релизе Национального архива США – 1123 документа. Поскольку записи продолжают оцифровывать, их будут добавлять на сайт постепенно.

Сейчас материалы доступны для просмотра онлайн, а также лично, в печатном виде или на аналоговых носителях в Национальном архиве в Колледж-Парке, штат Мэриленд.

Часть документов касается информации, что находится под судебной печатью или является тайной присяжных, другие записи содержат информацию из налоговых деклараций от Службы внутренних доходов (IRS) или переданных правительству частными лицами.

Напомним, во время своей предвыборной кампании Трамп также обещал рассекретить файлы об убийстве Роберта Кеннеди и Мартина Лютера Кинга-младшего.