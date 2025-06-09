Как сообщают росСМИ, тамошние следователи вышли на след 44-летнего гражданина Армении Араика Амирханяна. Говорят, что якобы именно он передал СБУ информацию о местонахождении Ильи Кивы, передает 24 Канал.

Смотрите также За ликвидацией Татарского, Кивы, Кириллова и Транковского стоит СБУ, – источника

Что известно

Пропагандистские СМИ пишут, что Киву убили из-за долга в 30 миллионов рублей. Чтобы не отдавать деньги, его друг Араик Амирханян слил его данные и распорядок дня СБУ.

Сейчас Амирханян находится под арестом в Подмосковье за взятки. в 2023 году он попал еще под один арест в Москве по делу о "растрате", но до суда дело не дошло.

В начале 2000-х Араик занимался бизнесом в Украине, был одним из крупнейших подрядчиков "Укравтодора".

Из Украины Амирханян уехал после скандала в дорожном бизнесе – в 2021 году его подозревали в краже 500 миллионов гривен.

Позже президент Владимир Зеленский лишил его украинского гражданства на основании наличия у него армянского паспорт

К слову, киллера, который стрелял в Киву, до сих пор не нашли.