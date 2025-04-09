Сегодня активисты в суде держали плакаты с надписью: "За Максима – максимум". Об этом сообщила ведущая 24 Канала Яна Богославская, которая присутствовала на заседании. По ее словам, группа поддержки требовала справедливого и скорейшего наказания для того виновника трагедии.

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Люди выражают поддержку семье погибшего

Родные Максима Матерухина рассказали, что со многими людьми, которые выражают свою поддержку и приходят на заседание суда, они не были ранее знакомы. Среди них есть такие активисты, которые не пропускают ни одного заседания.

"Для меня приходить сюда это как рутина уже, хотя такого не должно быть. Только человек совершил преступление, то на следующий день должен сидеть за решеткой пожизненно. Так было бы за рубежом. Почему этого нет у нас? Он (подозреваемый) на всех заседаниях сидит улыбается в глаза мамы Максима, наглый", – поделилась Евгения, которая пришла поддержать семью погибшего.

Из-за чего заседание суда началось с задержкой?

Подозреваемого в убийстве подростка, водителя УГО Артема Косова, который остается под стражей без права на залог, на начало заседания не доставили.

Сегодня заседание проходило не без "сюрпризов". Артема Косова не доставили на назначенное время. Почему-то на гауптвахте, как объяснил уже суд и председатель, не получили сообщение, что он должен прибыть,

– рассказала ведущая 24 Канала.

Поэтому заседание начали не вовремя, полчаса ждали решения суда, можно ли его продолжать без Косова. Через 30 минут его привезли. Также в суде присутствовала его мать. Она прятала лицо от камеры. О ней говорилось на предыдущих заседаниях.

"Из-за ее плохого самочувствия вроде бы сторона защиты просила отпустить подозреваемого под домашний арест, чтобы ухаживать за родителями. Людмила общаться с прессой не захотела", – отметила ведущая 24 Канала.

О чем заявили в суде в отношении погибшего подростка?

После того как на предыдущих заседаниях были заслушаны показания очевидцев, сегодня рассматривали дело по существу, изучали документальные доказательства, подшитые в четвертом томе. Официально в зале суда прозвучало, что Максим Матерухин не был ни в нетрезвом состоянии, ни под воздействием наркотических веществ.

Сейчас распространяются по сети слухи, что якобы активистам, которые поддерживают семью Матерухиных, платят за это деньги. Один из тех, кто пришел сегодня выразить поддержку, военнослужащий запаса Игорь, он опроверг эту информацию.

"Это ложь. Понятно, кто делает такие вбросы, есть сторона, которая заинтересована, чтобы определенным образом очернить семью Максима. Этот человек (подозреваемый) не находится сейчас в условиях, которые влияют на перевоспитание, он в условиях ограничения свободы, довольно привилегированных. Его попытки выйти оттуда на период суда – это признак того, что он не чувствует тяжести преступления", – озвучил Игорь, который пришел поддержать семью погибшего.

У стороны защиты возникло очень много вопросов к показаниям очевидцев этой трагедии. Она утверждает, что подростки рассказывают несколько версий. Кроме того, есть вопросы к документам, которые сегодня исследовал суд. По мнению адвокатов подозреваемого Артема Косова, многие из них составлены с ошибками.

Сторона защиты требует проверить содержание документов, аргументируя, что если они оформлены несоответствующим образом, то это приведет к неправильному исследованию доказательств. До приговора суда еще очень далеко, на следующем заседании будет обнародовано видео с места трагедии.