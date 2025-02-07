Убийство юноши на фуникулере: свидетелям угрожают, а погибшего пытаются дискредитировать
Сторона защиты по делу об убийстве 16-летнего Максима Матерухина на фуникулере в Киеве пытается затянуть судебный процесс. Неоднократно заседание срывалось из-за того, что они просто отсутствовали во время рассмотрения.
В то же время свидетелям жуткого убийства парня пишут угрозы в соцсетях, в частности о физической расправе. Об этом в эфире "Киев 24"рассказал адвокат потерпевшей стороны Станислав Иваницкий, передает 24 Канал.
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Как сторона защиты мешает рассмотрению дела
Адвокат отметил, что стороне защиты обвиняемого в убийстве несовершеннолетнего парня в случае сомнений относительно правильности квалификации действий было бы целесообразно доказывать это именно во время судебных заседаний, а не срывать их из-за собственного отсутствия.
В то же время в адрес некоторых свидетелей и других лиц в социальных сетях поступают угрозы физической расправы. Станислав Иваницкий отметил и то, что сейчас развернута "позорная дискредитационная кампания", направленная "очернить" память Максима.
Мы считаем, что такие действия также недопустимы и небезосновательно подозреваем, что это делается со стороны обвиняемого, заинтересованными в этом лицами,
– заявил он.
Сейчас суд инициировал вопрос привлечения защитников за дисциплинарную ответственность. По его словам, суд делает все возможное для того, чтобы дело рассматривалось в "разумные сроки" и это происходило должным образом.
Что известно об убийстве подростка
- Напомним, в Киеве вечером, 7 апреля, 16-летний Максим Матерухин вместе с друзьями поднимался на фуникулере. Вместе с ребятами в кабинке ехал 30-летний военный Управления государственной охраны Украины Артем Косов. Мужчина находился в нетрезвом состоянии.
- После выхода из вагона фуникулера на верхней станции Косов толкнул подростка. Тот упал, разбил головой стекло и получил смертельный порез шеи. От полученных ранений парень погиб на месте. Впоследствии мужчине объявили подозрение в умышленном убийстве.