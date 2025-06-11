МИД рассказал о состоянии 16-летнего юноши, которого подозревают в убийстве матери и сестры в Бельгии

В бельгийском городе Хаасроде 16-летний украинец признался в убийстве своей матери и сестры. Украинские консулы посетили подозреваемого

Об этом в комментарии 24 Каналу рассказал представитель МИД Георгий Тихий.

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Что сейчас с 16-летним подозреваемым в убийстве

Во вторник, 10 июня, консулы посольства Украины в Бельгии посетили подозреваемого, который сейчас находится в одном из закрытых центров временного содержания несовершеннолетних правонарушителей.

Состояние здоровья задержанного удовлетворительное. Все необходимые условия для пребывания обеспечены. Следственные органы устанавливают обстоятельства дела и возможные мотивы совершенного,

– указал Тихий.

В МИД добавили, что посольство находится на связи с родственниками погибших и задержанного, а также с полицией, прокуратурой, руководством пенитенциарного учреждения и другими органами Бельгии.

После завершения судебно-медицинской экспертизы будет оказано содействие в репатриации тел погибших в Украину. Дело находится на контроле посольства Украины в Бельгии.

Что известно об убийстве украинок в Бельгии

В Бельгии 6 июня в частном доме обнаружили тела 46-летней украинки Лилии и ее 6-летней дочери Анны. Также была найдена убитой семейная собака. 16-летний сын погибшей признался, что убил семью, после чего пытался поджечь дом, чтобы инсценировать несчастный случай.

Подозреваемый заявил, что убил мать и сестру из-за ссоры из-за карманных денег или школы. Однако следствие сомневается в этой версии из-за банальности. По их словам, это не оправдывает уровень жестокости.