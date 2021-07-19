Предварительно отмечают, что злоумышленник мог уйти в сторону Николаева или Кривого Рога. Об этом сообщили 18 июля.

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Очень жестокий

В больнице предупреждают, что мужчина – очень неадекватный и агрессивный. Поэтому, если у кго-то есть данные о местонахождении злоумышленника, стоит сразу звонить в полицию.

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Что известно о подозреваемом

Ранее молодой человек уже был судим за угон транспорта. В 2015 году он украл мопед "Карпаты" из сарая, а в 2016-м – скутеры Delta и Viper Alpha.

Ему вынесли приговор: 5 лет лишения свободы. Однако затем заменили наказание на 2 года испытательного срока. В то же время, по результатам экспертизы, парень был психически здоров.

В 2017 году парень не явился в исправительный центр, где за ним должны были присматривать. Также в это время подозреваемого привлекали к административной ответственности за распитие алкоголя и курение в общественных местах.

Кроме того, на него часто писали жалобы соседи. Мать рассказывает, что сын нападал на нее с ножом. С 2018 года Иван Евсейчев находился на лечении в Криворожском психдиспансере.

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