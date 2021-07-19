Кто убил медбрата возле Кривого Рога: полиция разыскивает 21-летнего злоумышленника – фото
Источник:"Первый городской"
Полиция разыскивает 21-летнего Ивана Евсейчева, который, предроложительно, убил 54-летнего медбрата и убежал из Гейковской психбольницы. Злоумышленник смертельно ударил работника медучреждения по голове. Сейчас полиция выясняет все детали.
Предварительно отмечают, что злоумышленник мог уйти в сторону Николаева или Кривого Рога. Об этом сообщили 18 июля.
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Очень жестокий
В больнице предупреждают, что мужчина – очень неадекватный и агрессивный. Поэтому, если у кго-то есть данные о местонахождении злоумышленника, стоит сразу звонить в полицию.
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Что известно о подозреваемом
Ранее молодой человек уже был судим за угон транспорта. В 2015 году он украл мопед "Карпаты" из сарая, а в 2016-м – скутеры Delta и Viper Alpha.
Ему вынесли приговор: 5 лет лишения свободы. Однако затем заменили наказание на 2 года испытательного срока. В то же время, по результатам экспертизы, парень был психически здоров.
В 2017 году парень не явился в исправительный центр, где за ним должны были присматривать. Также в это время подозреваемого привлекали к административной ответственности за распитие алкоголя и курение в общественных местах.
Кроме того, на него часто писали жалобы соседи. Мать рассказывает, что сын нападал на нее с ножом. С 2018 года Иван Евсейчев находился на лечении в Криворожском психдиспансере.
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Что известно об убийстве медработника
- В ночь на 18 июля нашли тело 54-летнего медработника в Гейковской психбольнице.
- Пострадавшего били по голове множество раз, вероятно, стулом.
- Тогда же из медучреждения исчез 21-летний пациент. Его и подозревают в убийстве.