Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Одесской области.

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Что известно об убийстве младенца в Одесской области

Так, утром 3 мая в полицию поступило обращение от 43-летней жительницы одного из населенных пунктов Яськовской общины. Женщина сообщила о смерти девятимесячной дочери. По словам матери, ребенок умер неожиданно.

Однако, во время следственных действий полицейские выяснили, что мать в состоянии нервного срыва из-за плача малыша вызвала ему телесные повреждения,

– рассказали правоохранители.

Предварительно, смерть ребенка наступила в результате асфиксии (удушения). Точную причину установит судебно-медицинская экспертиза.

Полиция задержала мать, сейчас решается вопрос о сообщение ей о подозрении в умышленном убийстве малолетнего ребенка. Ей грозит лишение свободы до 15-ти лет или пожизненное заключение.

Заметим, на днях в Ровно возле мусорников нашли мертвого младенца. Тело было завернуто в покрывало. Мать ребенка задержали, следователи устанавливают все детали инцидента.