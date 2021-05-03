Жестокое убийство молодой пары в Харькове: что известно полиции – фото
На улице Дружбы Народов в Харькове 2 мая, обнаружили убитыми 29-летнего мужчину и его 24-летнюю сожительницу. Их нашла мать погибшего, которая пришла проведать сына.
Источник:полиция Харьковщины
Женщина обратилась в полицию примерно в 20:30. На телах были многочисленные колото-резаные раны.
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Правоохранители в квартире убитой пары в Харькове / Фото Нацполиции
Что говорят следователи
- На месте сразу начали работать правоохранители.
- Они осмотрели помещение и собрали вещественные доказательства.
- Однако пока неизвестно, кто мог совершить это преступление.
- Также не сообщается, какие могли быть его мотивы.
- Правоохранители открыли производство по статье об умышленном убийстве.
- Если злоумышленника найдут, ему грозит до 15 лет тюрьмы.
Ранее СМИ сообщали, что смерти могли быть самоубийством.
Квартира убитой в Харькове молодой пары / Фото Нацполиции
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