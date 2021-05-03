На улице Дружбы Народов в Харькове 2 мая, обнаружили убитыми 29-летнего мужчину и его 24-летнюю сожительницу. Их нашла мать погибшего, которая пришла проведать сына.

Женщина обратилась в полицию примерно в 20:30. На телах были многочисленные колото-резаные раны. К теме В Харькове нашли мертвой молодую пару: версии СМИ

Правоохранители в квартире убитой пары в Харькове / Фото Нацполиции Что говорят следователи На месте сразу начали работать правоохранители.

Они осмотрели помещение и собрали вещественные доказательства.

Однако пока неизвестно, кто мог совершить это преступление.

Также не сообщается, какие могли быть его мотивы.

Правоохранители открыли производство по статье об умышленном убийстве.

Если злоумышленника найдут, ему грозит до 15 лет тюрьмы. Ранее СМИ сообщали, что смерти могли быть самоубийством.

Квартира убитой в Харькове молодой пары / Фото Нацполиции Обратите внимание! В Киеве 27 апреля 16-летний юноша зарезал родителей и 8-летнего брата. Впоследствии ему избрали меру пресечения и сказали, что он благодаря возрасту может избежать пожизненного заключения. А дедушка парня сказал, что сам его убьет, если будет такая возможность.