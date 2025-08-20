Убийство подростка на фуникулере в Киеве: стали известны новые детали из зала суда
- Суд завершил исследование вещественных доказательств по делу убийства подростка на фуникулере, слушания продолжатся 21 августа.
- Друзья погибшего рассказали, что обвиняемый Артем Косов пытался вытолкнуть 16-летнего Максима Матерухина.
- Сторону обвинения представляет генпрокурор Руслан Кравченко; рассматривается возможность назначения дополнительной комплексной судебно-медицинской экспертизы.
В среду, 20 августа, Шевченковский районный суд Киева завершил исследование вещественных доказательств по делу убийства подростка на фуникулере в апреле 2024 года. Заседание продолжится в четверг, 21 августа.
Друзья погибшего рассказали собственную версию событий. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на корреспондентов Укринформа и OBOZ.UA.
Как прошло заседание суда 20 августа?
Сторону обвинения представляет генпрокурор Руслан Кравченко, который ранее вступил в это дело в качестве прокурора. В начале заседания он попросил суд изменить порядок исследования доказательств и допросить судмедэксперта Александра Радецкого – ходатайство удовлетворили.
По сообщению Радецкого, у убитого Максима Матерухина обнаружили рану на шее, которая стала причиной смерти парня, а также ранения на лице. Однако из-за недостаточности данных последовательность получения травм установить невозможно.
Также в суде исследовали видеозапись следственного эксперимента, который провели на территории фуникулера с участием подростков, присутствующих на месте происшествия в день трагедии. Они рассказали, что вели себя адекватно, вели разговор "ни о чем", а их шутки якобы никак не могли обидеть никого из окружения.
Кроме того, товарищи жертвы отметили, что подсудимый Артем Косов пытался вытолкнуть Матерухина, а во время ожидания медиков был расстроен и угрожал некоторым из присутствующих на месте инцидента.
В то же время обвиняемый заявил, что следственный эксперимент провели с нарушением его прав – с привлечением свидетелей, но без его участия. Также Косов комментировал свои действия во время исследования в суде ряда других видеозаписей и отдельно отметил, что никогда не совершал домашнее насилие.
На следующем заседании будут решать вопрос у стороны обвинения о целесообразности назначения дополнительной комплексной судебно-медицинской экспертизы с другими экспертизами,
– уточнил генпрокурор.
Напомним, сейчас мера пресечения вероятному убийце в виде содержания под стражей без права внесения залога продлена до 11 октября.
Убийство на фуникулере: что известно
- Вечером 7 апреля 2024 года на столичном фуникулере произошла трагедия – из-за сильной потери крови до прибытия скорой погиб 16-летний подросток.
- Подозреваемый в убийстве – военный Управления государственной охраны Украины Артем Косов, который якобы в состоянии алкогольного опьянения толкнул парня во время конфликта.
- Несколько предыдущих заседаний суда не состоялись из-за неявки защитников. Мать убитого считает, что рассмотрение дела намеренно затягивают.