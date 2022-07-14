Бывший следователь со шлейфом преступлений: что известно о мужчине, разрезавшем любимую на куски

Правоохранители недавно задержали адвоката и экс-следователя Петра Бигуна. По версии следствия, он жестоко убил и расчленил свою любимую.

В настоящее время Бигун находится в СИЗО. Ему грозит до 15 лет в тюрьме.

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Подозреваемый в жестоком убийстве когда-то работал следователем

Недавно в Ирпене правоохранители задержали 37-летнего Петра Бигуна. По версии следствия он убил и разрезал на мелкие куски свою любимую. После этого часть мужчина разнес по свалкам и водоемам, однако кое-что оставил себе.

В доме Бигуна правоохранители нашли сердце, язык, матку и почку убитой женщины. Органы он спрятал в морозилке. Журналистка Анна Бабинец рассказала, что мужчина очень профессионально скрывал свое преступление.

Казалось бы, обычный маньяк. Но нет, не обычный: воспитанный за бюджетные деньги и дважды, по сути, не наказанный за совершенные преступления,

– заметила Бабинец.

Она добавила, что во время просмотра видео правоохранителей об этом убийстве никак не могла понять, откуда у участника ток-шоу "Женитьба вслепую" появились такие навыки по сокрытию преступлений.

"В видео глава полиции Киевщины Андрей Небитов в деталях рассказывает об убийстве и что Петр был адвокатом и участником ток-шоу. Но почему-то не рассказывает, что Петр Бигун – бывший правоохранитель, следователь прокуратуры", – отметила журналистка.

Бабинец рассказала, что в 2016 году Бигун работал следователем по особо важным делам Киевской прокуратуры. В то время он совершил несколько преступлений:

В состоянии алкогольного опьянения Бигун перевернулся на своем Мерседесе S500L. К счастью, в результате ДТП никто не пострадал. Однако виновника аварии не наказали – уголовное производство закрыли из-за срока давности.

В следующем году Бигуна обвинили уже в служебном подлоге. По версии правоохранителей, он составлял ложные ходатайства о временном доступе к вещам и документам. Следователя признали виновным в подделке документов. Однако суд решил освободить его от отбывания наказания в тюрьме – Бигуну дали только испытательный срок.

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Скрывать преступления Бигун научился за бюджетные деньги

Бабинец рассказала, что потом Бигун стал адвокатом и дважды баллотировался в депутаты:

впервые – от партии "Правый сектор" в Киевский городской совет,

а во второй раз – как самовыдвиженец в Верховную Раду.

"Похоже, никто не проверял бэкграунд бывшего следователя, и мы могли бы получить очередного скандального депутата, который жил бы за наши налоги. Ну, а дальше наш герой убивает 39-летнюю женщину и профессионально скрывает преступление", – подчеркнула журналистка.

По ее словам, важно понимать, что Бигун научился скрывать преступления за бюджетные деньги – во время своей работы следователем прокуратуры по особо важным делам, когда подделывал документы и "вышел сухим из воды".

"Главный полицейский Киевщины Небитов в своем хоррор-видео о маньяке пафосно подытоживает, что "опасность может быть совсем рядом, опасность может прийти откуда ее не ждешь". Да нет же! Опасность почти наверняка придет от безнаказанного зла: сначала ты ездишь пьяный за рулем, потом в должности следователя подделываешь документы, а потом убиваешь и расчленяешь женщину", – добавила Бабинец.

По ее словам, говорить, что Бигун является маньяком-самородком из шоу о браке – это манипуляция.

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В полиции отреагировали на пост Бабинец

Глава полиции Киевщины Андрей Небитов прокомментировал пост журналистки о задержании Бигуна. Он отметил, что в видео о раскрытии правоохранителями убийства на Обуховщине указали информацию о текущем статусе подозреваемого на момент совершения преступления без указания персональных данных.

Все же факты насчет его прошлого – предмет изучения следователей, поэтому я вашу информацию не подтверждаю и не опровергаю. Конечно, можно было бы начинать с детства каждого подозреваемого, указывать, кем были родители, как он воспитывался, где учился, какие книги читал,

– отметил Небитов.

По словам главы полиции, в отличие от гражданских расследователей, он прежде всего выполняет профилактику совершения правонарушений, а также требования закона "О Национальной полиции",

"И пытаюсь делать это современным и доступным для цивилизованного общества способом", – подытожил Небитов.

В свою очередь Бабинец отметила: в видео рассказали, что Бигун был участником ток-шоу о браке – несмотря на то, что это не принципиальная информация для расследования, а лишь штрих к портрету подозреваемого. Однако, по ее мнению, информация именно о его прошлой работе в прокуратуре – важнее.

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