Убийство парня сотрудниками ТЦК: полиция дает официальное объяснение

Полиция опровергла информацию об убийстве парня сотрудниками ТЦК. По словам правоохранителей, молодой человек прошел проверку на воинский учет и был отпущен без конфликтов.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на заявление полиции Харьковской области. В социальных сетях появилась информация о том, что 31 января в поселке Краснопавловка Лозовского района парня пытались насильно мобилизовать сотрудники ТЦК.

Читайте также Подрывы ТЦК по Украине: спецслужбы России превращают желающих "подзаработать" в смертников

Полиция опровергает слухи о смерти парня

В результате якобы были нанесены телесные повреждения, и он умер по дороге в больницу. Полиция Харьковской области опровергла эти сообщения.

Правоохранители объяснили, что во время мониторинга соцсетей обнаружили публикацию, в которой говорилось об инциденте, который якобы произошел утром 31 января возле магазина в Краснопавловке.

В публикации отмечалось, что полицейский офицер общины вместе с тремя работниками Лозовского РТЦК и СП пытались мобилизовать молодого парня, после чего нанесли ему телесные повреждения. Затем якобы посадили его в служебный автомобиль и повезли в больницу, но по дороге парень умер.

Однако полиция уточнила, что указанный полицейский офицер общины в тот день не находился в поселке и не участвовал в мероприятиях с работниками РТЦК и СП.

Опровержение полиции: смотреть видео

Правоохранители также сообщили, что не получали никаких сообщений об убийстве в Краснопавловке, а также не было информации об обнаруженных неопознанных телах или конфликтах с полицией или сотрудниками ТЦК.

Кроме того, полиция разыскала молодого человека, которому якобы нанесли телесные повреждения. Он сообщил, что в день инцидента у него проверили документы воинского учета, после чего, после предъявления приложения "Резерв+", его отпустили. Парень не подтвердил никаких фактов конфликтов или незаконного задержания.