Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на полицию Винницкой области.

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Совершил самоубийство на глазах у полиции

По данным правоохранителей, 30 июля утром 63-летний мужчина, которого разыскивали за убийство двух пенсионеров в Черкасской области, сам позвонил в полицию. Он сообщил, что ждет правоохранителей возле магазина в одном из сел Хмельницкого района Винницкой области.

Злоумышленник предупредил, что имел при себе автоматическое оружие и гранаты. на место выехал, в частности, спецподразделение КОРД. Правоохранители пытались вести переговоры, однако мужчина отказался сложить оружие.

Во время операции он застрелился. Возле тела полицейские нашли автомат, снаряженные магазины и гранаты.

Полиция работала на месте самоубийства преступника / Фото Нацполиции

Мужчина был причастен к жестокому нападению на супругов пенсионеров в Черкасской области 26 июля. По данным следствия, он с сообщником ворвались в дом жертв, жестоко их избили. Пенсионера оставили умирать дома, а женщину вывезли на Кировоградщину и душили по дороге. От полученных травм она скончалась.

Как сообщили в полиции, оперативники ранее задержали одного из злоумышленников, который уже имел судимость. Второй фигурант, совершивший суицид, также имел криминальное прошлое. Продолжаются следственные действия в рамках досудебного расследования.