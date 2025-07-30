Мужчина убил пенсионеров и застрелился во время разговора с полицией
- 63-летний мужчина, разыскиваемый за убийство пенсионеров в Черкасской области, застрелился во время переговоров с полицией в Винницкой области.
- Полиция задержала одного из причастных к преступлению, а второй, совершивший самоубийство, имел криминальное прошлое; продолжаются следственные действия.
Двое мужчин 26 июля убили пожилую пару в Черкасской области. Один из подозреваемых покончил с собой в Винницкой области во время разговора с полицейскими.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на полицию Винницкой области.
Смотрите также Несовершеннолетняя водитель погибла за рулем чужого авто: подробности ДТП на Сумщине
Совершил самоубийство на глазах у полиции
По данным правоохранителей, 30 июля утром 63-летний мужчина, которого разыскивали за убийство двух пенсионеров в Черкасской области, сам позвонил в полицию. Он сообщил, что ждет правоохранителей возле магазина в одном из сел Хмельницкого района Винницкой области.
Злоумышленник предупредил, что имел при себе автоматическое оружие и гранаты. на место выехал, в частности, спецподразделение КОРД. Правоохранители пытались вести переговоры, однако мужчина отказался сложить оружие.
Во время операции он застрелился. Возле тела полицейские нашли автомат, снаряженные магазины и гранаты.
Полиция работала на месте самоубийства преступника / Фото Нацполиции
Мужчина был причастен к жестокому нападению на супругов пенсионеров в Черкасской области 26 июля. По данным следствия, он с сообщником ворвались в дом жертв, жестоко их избили. Пенсионера оставили умирать дома, а женщину вывезли на Кировоградщину и душили по дороге. От полученных травм она скончалась.
Как сообщили в полиции, оперативники ранее задержали одного из злоумышленников, который уже имел судимость. Второй фигурант, совершивший суицид, также имел криминальное прошлое. Продолжаются следственные действия в рамках досудебного расследования.