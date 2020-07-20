20 июля – 4 годовщина убийства журналиста Павла Шеремета. Однако, кто виноват в трагедии, до сих пор не известно. Среди подозреваемых – врач и волонтер Юлия Кузьменко, музыкант Андрей Антоненко и военная медсестра Яна Дугарь. Достаточно ли доказательств, чтобы обвинять этих людей – читайте дальше.

Журналист-расследователь Дмитрий Гнап в эфире 24 канала сказал: "Значительную часть этих доказательств – доказательствами считать невозможно. Из-за того, что они не совпадают с материалами, собранными нами и следователями на месте событий".

Что не так с доказательствами

Он сказал, Если, к примеру, посмотреть на опубликованное полицейскими видео с камер наблюдения, то женщина и мужчина, которые закладывают взрывчатку, примерно одного роста, женщина даже чуть выше этого мужчины.

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"Уже множество раз и Антоненко, и Кузьменко в суде сравнивали. Антоненко на голову выше Юлии Кузьменко. Они по росту и комплекции не совпадают, не говоря уже о том, что в экспертизе, которая находится материалах дела, касаемо внешности эксперт не четко дал свое заключение, а предположил, что возможно они похожи, а возможно и не похожи. То есть на соплях держатся все так называемые доказательства, которые Аваков и следствие Нацполиции представили по Антоненко и Кузьменко", – отметил Гнап.

"Аваков снова поспешил"

По его словам, преследование Антоненко и Кузьменко "превратилось сейчас в политическое дело".

Это дело политической чести и Зеленского, и Авакова. Потому что они поспешили с доказательствами. Аваков и следователи Нацполиции в резонансных делах не впервые хватают кого-либо, чтобы отчитаться, какие они прекрасные детективы. Такая же история была с убийством Екатерины Гандзюк, тогда тоже схватили совершенно невиновного гражданина Новикова. Но, благодаря журналистам, оказалось, что этот человек имеет стопроцентное алиби,

– сказал журналист.

Также добавил: "После назначения нового Кабмина Зеленский дал Авакову испытательный срок до нового года, и сказал, что ключевым требованием этого испытательного срока будет раскрытие убийства Павла Шеремета. Аваков рад стараться, и к концу испытательного срока он показывает якобы видимость бурной деятельности, но когда начинаешь копать, то оказывается, что это все "шито белыми нитками".

Убийство Павла Шеремета: что известно

Один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года. Ему под автомобиль подложили взрывчатку.

В декабре 2019 года правоохранители сообщили, что задержали 3-х подозреваемых в убийстве: врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта Андрея Антоненко, военную медсестру Яну Дугарь. Все задержанные отрицают свою причастность к преступлению.

Значительная часть общества и журналистов выступила в защиту подозреваемых и обвиняет силовиков в сфальсифицированных результатах следствия.

Павел Шеремет: как жил, где работал и почему был убит – читайте по ссылке на 24 канале.