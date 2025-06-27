Жуткая резня на Львовщине: мужчина набросился с ножом на сестер, мать и соседку

В Винниках на Львовщине мужчина с ножом набросился на пожилую мать и трех сестер, в результате чего погибли две женщины. Злоумышленника задержали правоохранители.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Львовской области.

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Мужчина на Львовщине напал на женщин: есть погибшие

В четверг, 27 июня, около 11:00 в полицию поступило сообщение о жестоком нападении в городе Винники вблизи Львова.

По данным полиции, 47-летний местный житель напал с ножом на женщин в частном доме. В результате чего на месте погибли его 80-летняя мать и одна из сестер. Еще одна сестра и соседка получили тяжелые ранения. Их госпитализировали.

После нападения злоумышленника задержали. Сейчас следователи устанавливают детали преступления. Ему готовят сообщение о подозрении в умышленном убийстве.

Полиция задержала нападавшего: смотрите видео

К слову, в Польше 57-летний мужчина устроил стрельбу. В результате нее убита молодая пара и ранена еще одна женщина. Полиция разыскивает злоумышленника с помощью дронов и кинологов. Причины преступления пока не установлены.