Жуткая резня на Львовщине: мужчина набросился с ножом на сестер, мать и соседку
- В Винниках на Львовщине мужчина с ножом напал на мать, трех сестер и соседку, в результате чего погибли две женщины.
- 47-летний злоумышленник задержан, следователи устанавливают мотивы преступления, ему готовят сообщение о подозрении в умышленном убийстве.
В Винниках на Львовщине мужчина с ножом набросился на пожилую мать и трех сестер, в результате чего погибли две женщины. Злоумышленника задержали правоохранители.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Львовской области.
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Мужчина на Львовщине напал на женщин: есть погибшие
В четверг, 27 июня, около 11:00 в полицию поступило сообщение о жестоком нападении в городе Винники вблизи Львова.
По данным полиции, 47-летний местный житель напал с ножом на женщин в частном доме. В результате чего на месте погибли его 80-летняя мать и одна из сестер. Еще одна сестра и соседка получили тяжелые ранения. Их госпитализировали.
После нападения злоумышленника задержали. Сейчас следователи устанавливают детали преступления. Ему готовят сообщение о подозрении в умышленном убийстве.
Полиция задержала нападавшего: смотрите видео
К слову, в Польше 57-летний мужчина устроил стрельбу. В результате нее убита молодая пара и ранена еще одна женщина. Полиция разыскивает злоумышленника с помощью дронов и кинологов. Причины преступления пока не установлены.