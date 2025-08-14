Об очередном заседании по делу Косово сообщает 24 Канал. 14 августа в суд пришли генпрокурор Руслан Кравченко, который лично участвует в изучении дела и представляет сторону обвинения. Также журналисты заметили активистов, которые требуют наказать виновного. Адвокаты подозреваемого уже пропустили шестое заседание.

К теме Подозреваемого отправили под стражу, следствие продолжается: главное об убийстве в фуникулере в Киеве

Что решил суд по делу об убийстве подростка в фуникулере?

Уже более года продолжается судебный процесс по делу убийства подростка на станции столичного фуникулера, что произошло 7 апреля 2024 года. Очередной суд также был сорван из-за злоупотребления правом на защиту

Будем обращаться в дисциплинарную комиссию, чтобы лишить адвоката права заниматься профессиональной деятельностью,

– сообщил генпрокурор Украины.

Из-за того, что адвокаты Артема Косова по разным причинам отказались его защищать, пришлось договариваться с новым адвокатом, чтобы следующее заседание суда 20 августа все же состоялось.

Сейчас мера пресечения вероятному убийце в виде содержания под стражей без права внесения залога продлена до 11 октября.

Сторона защиты предложила назначить Косову домашний арест с ношением электронного браслета. Однако их запрос не приняли. Мать подозреваемого, который, кстати, не признает свою вину, обратилась к нему во время заседания.

Свидетели все говорили одно и то же, что ты бросил в стекло моего ребенка. Ему было 16 и он не имел такой силы как у тебя,

– отметила женщина.

Сам Артем Косов впервые заявил, что чувствует давление общества в этом деле и хочет, чтобы расследование было беспристрастным. Он отметил, что на суде еще будут воспроизводить события того трагического дня.