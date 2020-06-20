В Днепре злоумышленник при задержании застрелил полицейского. Тот, истекая кровью, все же задержал подозреваемого, надев на руки преступника наручники. Однако впоследствии полицейский скончался от полученных травм. злоумышленника задержали и уже выбрали ему меры пресечения. Можно ли было предотвратить трагедию – читайте дальше.

Что известно о трагедии в Днепре

19 июня два полицейских пытались задержать подозреваемого в ограблении. Злоумышленник вел себя спокойно и не сопротивлялся. Об этом сообщил заместитель начальника следственного управления полиции Павел Штепка, пишет ТСН.ua.

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Легковушка злоумышленника находился на стоянке в спальном районе Днепра. Оперуполномоченные предложили владельцу проехать в райотдел. Тот согласился и вел себя спокойно. Сказал, что выпил, поэтому за руль этого автомобиля сел один полицейский, а другой – на заднее сиденье с владельцем автомобиля.

Уже во время движения в райотдел преступник внезапно достал из тайника оружие и трижды выстрелил в правоохранителя. Правоохранитель успел разоружить нападавшего и надеть наручники, после чего скончался от полученных ранений,

– рассказал Штепка.

Почему подозреваемому сразу не надели наручники

По словам Павла Штепки, полицейские не имели права сразу обыскивать автомобиль, потому что не было решения суда. Он добавил, что надевать наручники сразу также не могли, потому что для этого не было законных оснований – мужчина не сопротивлялся, вел себя спокойно.

Что известно о полицейском?

Старший лейтенант полиции Дарвин Потуданский погиб при задержании грабителя, подозреваемого в вооруженном похищении 4 миллионов гривен. Он получил два огнестрельных ранения.

Наказание для подозреваемого в убийстве полицейского

В Индустриальном суде Днепра избрали меру пресечения подозреваемому в убийстве полицейского. 49-летнего мужчину взяли под стражу в зале суда сроком на 60 суток без права внесения залога. Задержанным оказался ранее не судимый житель Днепра.

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