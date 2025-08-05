Впоследствии старший лейтенант скончался в больнице. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Национальную полицию.

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Что известно об инциденте в Измаиле?

По предварительной информации, на окраине Измаила работники сектора реагирования патрульной полиции остановили 45-летнего водителя мопеда для проверки документов. Однако тот вел себя агрессивно.

Мужчина достал оружие и начал стрелять в сторону правоохранителей, один из них получил ранения. В ответ полицейский применил табельное оружие и ранил нападавшего.

Старший лейтенант впоследствии скончался, а злоумышленник сейчас находится в больнице. Его задержали в процессуальном порядке.

Следователи начали уголовное производство по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Фигуранту грозит пожизненное лишение свободы.

Напомним, 5 августа в Дарницком районе Киева произошел взрыв. Сначала 34-летний мужчина из-за личной неприязни поджег дверь в квартиру соседу этажом выше. А потом устроил взрыв бытового газа – пострадали трое полицейских.